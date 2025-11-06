Pianeta Milan
Parma-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 8 novembre allo stadio 'Tardini' di Parma
Emiliano Guadagnoli 

Archiviata l'importantissima vittoria contro la Roma, ritorna subito il campionato di Serie A 2025-2026 per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Diavolo sfida il Parma di Cuesta allo stadio 'Tardini'. Una partita importante per i rossoneri per dare continuità e per chiudere al meglio prima della sosta di novembre per le partite delle nazionali.

Parma-Milan, appuntamento con la conferenza di Allegri

Il Milan si troverà alle prese con la sicura assenza di Santiago Gimenez per un problema alla caviglia, mentre dovrebbe recuperare Pulisic. In forte dubbio resta Adrien Rabiot.

Parma-Milan, che si disputerà sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini', sarà valevole per la 11^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, venerdì 7 novembre, alle ore 11:30, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.

Il Parma arriva dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna.

