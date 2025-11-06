Parma-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

Parma-Milan, che si disputerà sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini', sarà valevole per la 11^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, venerdì 7 novembre, alle ore 11:30, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.