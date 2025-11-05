Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Verso Parma-Milan, brutte notizie per Cuesta: un difensore salterà il match contro i rossoneri. I dettagli

Parma-Milan, guai per Cuesta: un difensore sarà out contro i rossoneri
Parma-Milan, non arrivano buone notizie per Cuesta: il tecnico dei gialloblù sarà costretto a rinunciare alla presenza di un difensore in vista del match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri in programma sabato sera al Tardini: le ultime
Nel prossimo turno di Serie A, valido per l'11a giornata, il Milan farà visita al Parma nel match in programma sabato sera (ore 20.45). Per i rossoneri si tratta di un'occasione importante per conquistare altri punti importanti anche se avrà di fronte un avversario di tutto rispetto. Gli emiliani infatti vogliono riscattare l'ultima sconfitta interna contro il Bologna e conquistare altri punti salvezza.

Parma-Milan, Cuesta perde un difensore

Per il tecnico dei ducali, Carlos Cuesta non arrivano però buone notizie. Saranno infatti da valutare le condizioni di Nahuel Estevez, mentre sarà certa l'assenza del difensore, Alessandro Circati. Secondo quanto riportato da TvParma l'australiano potrebbe stare fuori due mesi per la rottura di un tendine.

Entrambi comunque, dopo gli esami di ieri nelle prossime ore si sottoporranno ad ulteriori approfondimenti. Staremo a vedere se almeno il centrocampista argentino riuscirà ad essere presenti nel match casalingo contro i rossoneri.

