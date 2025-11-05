Parma-Milan, guai per Cuesta: un difensore sarà out contro i rossoneri

Parma-Milan, non arrivano buone notizie per Cuesta: il tecnico dei gialloblù sarà costretto a rinunciare alla presenza di un difensore in vista del match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri in programma sabato sera al Tardini: le ultime

Nel prossimo turno di Serie A, valido per l'11a giornata, il Milan farà visita al Parma nel match in programma sabato sera (ore 20.45). Per i rossoneri si tratta di un'occasione importante per conquistare altri punti importanti anche se avrà di fronte un avversario di tutto rispetto. Gli emiliani infatti vogliono riscattare l'ultima sconfitta interna contro il Bologna e conquistare altri punti salvezza.