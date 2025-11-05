Pianeta Milan
Milan, Scaroni: “Concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile”

A margine dell'Assemblea degli Azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: le sue parole
Nel corso dell'Assemblea degli Azionisti, come sappiamo, il Milan ha presentato il bilancio relativo alla passata stagione, certificando così il terzo utile consecutivo e registrando un nuovo e importante record di incassi: ben 495,5 milioni di euro. Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie alla crescita delle entrate commerciali (tra sponsorizzazioni e merch). A margine dell'Assemblea, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha voluto rilasciare delle dichiarazioni molto importanti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Scaroni dopo l'assemblea degli Azionisti

“Si è appena conclusa l'Assemblea che ha approvato il Bilancio 2024/25 del Milan. È stata un'Assemblea che si è svolta positivamente, in cui abbiamo nominato un nuovo Consiglio d'Amministrazione e sono stato riconfermato Presidente.

Per quanto riguarda le cifre del Bilancio, innanzitutto dobbiamo dire che concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile. Siccome per molti anni il Milan è stato in perdita, tre anni di fila di utile sono una cosa davvero positiva.

Ma ci sono delle altre cifre positive nel Bilancio del Milan. La prima che mi ha colpito è che sono aumentati in modo formidabile tutti i ricavi che non sono relativi ai diritti televisivi e al mercato dei calciatori. Pensate che nell'esercizio 2020/21 abbiamo incassato 90 milioni, che oggi sono diventati 240: un risultato che ci dà tranquillità anche per il futuro, fatto di sponsorizzazioni, di entrate allo stadio, di merchandising, di vendite online.

Un'altra cifra che io vorrei rimarcare è che il Milan negli ultimi anni ha fatto meno margine sulla vendita dei giocatori di tutti gli altri club. Noi abbiamo fatto -60 milioni negli ultimi due anni. Ho visto che molti dei clubs che con i quali competiamo hanno avuto vendite per più di 100 milioni. Quindi anche qui il mercato ci ha visto più compratori che venditori per molti anni".

