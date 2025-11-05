Per quanto riguarda le cifre del Bilancio, innanzitutto dobbiamo dire che concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile. Siccome per molti anni il Milan è stato in perdita, tre anni di fila di utile sono una cosa davvero positiva.
Ma ci sono delle altre cifre positive nel Bilancio del Milan. La prima che mi ha colpito è che sono aumentati in modo formidabile tutti i ricavi che non sono relativi ai diritti televisivi e al mercato dei calciatori. Pensate che nell'esercizio 2020/21 abbiamo incassato 90 milioni, che oggi sono diventati 240: un risultato che ci dà tranquillità anche per il futuro, fatto di sponsorizzazioni, di entrate allo stadio, di merchandising, di vendite online.
LEGGI ANCHE: Milan, ufficiale il rogito per la vendita di San Siro: il grande merito di Scaroni e di RedBird
Un'altra cifra che io vorrei rimarcare è che il Milan negli ultimi anni ha fatto meno margine sulla vendita dei giocatori di tutti gli altri club. Noi abbiamo fatto -60 milioni negli ultimi due anni. Ho visto che molti dei clubs che con i quali competiamo hanno avuto vendite per più di 100 milioni. Quindi anche qui il mercato ci ha visto più compratori che venditori per molti anni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA