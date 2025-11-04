Archiviato il campionato, per alcune italiane è arrivato il momento della Champions League, la competizione più prestigiosa in Europa. Nella serata di domani in campo scenderà l'Inter di Chivu che, tra le mura di San Siro, dovrà affrontare il Kairat Almaty, squadra di calcio del Kazakistan. L'allenatore Rafael Urazbahtin , nella classica conferenza stampa della vigilia, ha speso alcune parole sul match di San Siro. L'allenatore avversario si è soffermato a parlare sulle emozioni di giocare un match così importante a Milano, rivelando anche un retroscena legato al Milan di Paolo Maldini . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“San Siro è un’arena leggendaria, otto anni fa ero venuto qui con i miei figli e i ragazzi dell’accademia. Non avrei mai pensato di giocare qui con una rivale mastodontica come l’Inter. Ma da ragazzo mi piaceva molto il Milan, tifavo più per loro a dire il vero con Maldini e grandi campioni come Shevchenko“.