Verso Parma-Milan, Cuesta in vista del match: 'L'unica strada è...'

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato in vista del prossimo match di campionato contro il Milan, in programma sabato prossimo al Tardini (ore 20.45): ecco le sue parole rilasciate al termine della gara contro il Bologna
Reduce dalla sconfitta interna contro il Bologna, il Parma si appresta ad ospitare il Milanal Tardini, nel match valido per la decima giornata, in programma sabato prossimo (ore 20.45). I gialloblù arrivano dalla sconfitta interna contro il Bologna per 1-3 che lascia la squadra emiliana nelle zone basse della classifica a sette punti. La formazione di Allegri ha invece un rendimento positivo in trasferta, ma nell'ultima sfida contro l'Atalanta ha faticato e non poco.
Verso Parma-Milan, le parole di Cuesta
