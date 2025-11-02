Milan-Roma, Pavlovic: “Forse è il mio miglior momento qui”

Cosa è cambiato quest'anno: "Direi che la Serie A è molto diversa dalle altre. Qui c'è più tattica e il mio primo anno ho combattuto molto con situazioni tattiche semplici. Come corse, uno contro uno, piccoli dettagli... Penso che Allegri mi abbia migliorato. Lavoro ogni giorno su queste situazioni e siamo cresciuti come squadra, che è la cosa più diversa".