Milan-Roma, Pavlovic: “Forse è il mio miglior momento qui”

Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla voglia di segnare: "Grazie, vittoria importante. Mi piace fare gol, correre in avanti. Allegri anche apprezza. Sono libero di farlo e felice. Finalmente ho segnato in questa situazione".

Se è il suo miglior momento in rossonero: "Sì, forse sì".

Cosa è cambiato quest'anno: "Direi che la Serie A è molto diversa dalle altre. Qui c'è più tattica e il mio primo anno ho combattuto molto con situazioni tattiche semplici. Come corse, uno contro uno, piccoli dettagli... Penso che Allegri mi abbia migliorato. Lavoro ogni giorno su queste situazioni e siamo cresciuti come squadra, che è la cosa più diversa".

Sul possibile addio in estate: "Non ci penso. Siamo a inizio stagione, abbiamo tanti obiettivi e do il 100% qui".

