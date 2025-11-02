Milan-Roma, Allegri: “Dobbiamo fare ancora tanti punti”

Sull'importanza della vittoria e se è orgoglioso della squadra: "Diciamo che i primi 35 minuti meritavano il vantaggio loro, bisogna essere onesti. Tanti errori tecnici. Ci hanno dato grande pressione. Potevano andare in vantaggio. Poi una volta sbloccata ci siamo messi diversamente dietro e aggressivi davanti. Abbiamo avuto occasioni pulite. Poi quando abbiamo difeso abbiamo sofferto poco tranne il rigore. Vittoria importante perché non abbiamo preso gol, erano tre partite che prendevamo gol. Domani bisogna recuperare, ma ora dobbiamo preparare bene Parma, perché con Pisa e Cremonese solo un punto. Oggi hanno perso, ma giocare lì è sempre complicato".