MILAN-ROMA

Roma, Gasperini: 'Milan ha valore, con giocatori importanti. Modric è fantastico, non è ...'
L'allenatore giallorosso Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Roma. Le parole su Modric e non solo
Milan-Roma, una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo deve rispondere dopo il doppio pareggio contro Pisa e Atalanta. L'allenatore giallorosso Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Ecco un estratto dalle parole riprese da 'Tuttomercatoweb'. Sulla corsa Scudetto e se Roma e Milan sono 'outsider':  "Non partecipo a questi discorsi, io penso alla Roma e come si rapporta al Milan. Hanno avuto entrambe un'ottima partenza, al resto ci pensate voi. Poi, condivido che Inter e Napoli sono le favorite, però per il resto il nostro obiettivo è misurarci con le grandi squadre. Il Milan ha valore, con giocatori importanti arrivati in estate: è un occasione".

Milan-Roma, parla Gasperini

Gasperini ha parlato anche di Modric: Cristante potrebbe essere la carta della Roma per limitarlo? "Per il nostro tipo di partita, saranno importanti tutti. Non so se giocheremo così o con un altro tridente: Modric è fantastico, non è facilmente limitabile. Però ci proveremo".

L'allenatore della Roma conclude così: "Il campionato è diverso: ogni partita è una lettura diverse. Si parte dalle idee, ma poi le partite cambiano: le partite sono sempre equilibratissime. C'è una gara al primo tempo, una al secondo e una nel finale: bisogna essere attenti a fare le letture giuste".

