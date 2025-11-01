Milan-Roma, una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo deve rispondere dopo il doppio pareggio contro Pisa e Atalanta. L'allenatore giallorosso Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Ecco un estratto dalle parole riprese da 'Tuttomercatoweb'. Sulla corsa Scudetto e se Roma e Milan sono 'outsider': "Non partecipo a questi discorsi, io penso alla Roma e come si rapporta al Milan. Hanno avuto entrambe un'ottima partenza, al resto ci pensate voi. Poi, condivido che Inter e Napoli sono le favorite, però per il resto il nostro obiettivo è misurarci con le grandi squadre. Il Milan ha valore, con giocatori importanti arrivati in estate: è un occasione".