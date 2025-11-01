Domani, domenica 2 novembre, alle ore 20:45, ci sarà una gara molto importante per il Milan: i rossoneri ospiteranno la Roma in una partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri arrivano da quarti in classifica, a pari punti con l'Inter a quota 18 punti. Sole 3 le lunghezze di distanza rispetto proprio alla Roma, capolista del campionato insieme al Napoli a quota 21 punti. Una sfida molto importante per la squadra di Allegri. I rossoneri arrivano da due pareggi di fila contro Pisa e Atalanta. I giallorossi, invece, hanno vinto contro Parma e Sassuolo. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato dei temi principali della partita contro la Roma nella consueta conferenza stampa della vigilia.