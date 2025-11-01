Domani, domenica 2 novembre, alle ore 20:45, ci sarà una gara molto importante per il Milan: i rossoneri ospiteranno la Roma in una partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri arrivano da quarti in classifica, a pari punti con l'Inter a quota 18 punti. Sole 3 le lunghezze di distanza rispetto proprio alla Roma, capolista del campionato insieme al Napoli a quota 21 punti. Una sfida molto importante per la squadra di Allegri. I rossoneri arrivano da due pareggi di fila contro Pisa e Atalanta. I giallorossi, invece, hanno vinto contro Parma e Sassuolo. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato dei temi principali della partita contro la Roma nella consueta conferenza stampa della vigilia.
Milan-Roma, Allegri: “Non è una partita chiave”. Risposta strana su Leao. Un dubbio
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato dei temi principali della partita contro la Roma nella consueta conferenza. L'analisi di Stefano Bressi
Tantissimi i temi trattati dal tecnico del Milan: il punto sugli infortuni, Leao, Nkunku, l'attacco rossonero e non solo. Il nostro inviato Stefano Bressi ha commentato la conferenza stampa. Ecco la sua analisi su 'YouTube'.
