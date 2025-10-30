Arrivano brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini . Come sappiamo, domenica sera alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma , partita della 10^ giornata di Serie A 2025-2026 . I giallorossi sono, attualmente, posizionati al primo posto in classifica, con ben 21 punti a pari merito con il Napoli e a +3 dal Milan di Allegri . Ma, a Milano, i giallorossi dovranno fare a meno di Evan Ferguson .

Ieri sera, durante Roma-Parma, Evan Ferguson ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio alla caviglia dopo neanche 18 secondi dall'inizio del match. Nella giornata di oggi son stati svolti i classici esami strumentali che hanno evidenziato 'un trauma distorsivo della caviglia destra con interessamento capsule legamentoso'. Il calciatore, perciò, dovrà restare ai box per un po' di tempo (ancora una stima sui tempi di recupero non è stata fatta), saltando ufficialmente il gran big match contro il Milan di Allegri domenica sera.