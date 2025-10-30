Pianeta Milan
Milan, aperte le votazioni per l’MVP di ottobre: ecco chi sono i candidati

Il mese di ottobre per il Milan è ormai finito: chi sarà il miglior giocatore del mese? Il Milan ha dato il via alle votazioni!
Alessia Scataglini
Il mese di ottobre per il Milan è ormai finito, infatti il prossimo impegno sarà il 2 novembre alle ore 20:45 contro la Roma di Gian Piero Gasperini. E' stato un mese a dire poco complicato visti i numerosi infortuni che hanno accorciato lanosa di Massimiliano Allegri che, anche con questo grande imprevisto, è riuscita comunque a collezionar punti importanti.

Il club di via Aldo Rossi, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha dato il via alle votazioni per il miglior giocatore del mese: ecco, di seguito, tutto quello che c'è da sapere:

(Fonte acmilan.com) - Rafael Leão, Mike Maignan, Luka Modrić o Samuele Ricci: quale rossonero merita di vincere l'MVP di ottobre?

È stato un mese impegnativo, iniziato a Torino e finito a Bergamo. Ottobre non è andata velocissimo, complice la seconda pausa per le Nazionali ma anche e in particolare un Milan che ha pareggiato tre delle quattro gare giocate. I rossoneri hanno sì lasciato qualche punto per strada, spesso con rammarico, ma comunque non hanno mai perso, proseguendo la stagione in maniera seria e in piena zona di vertice in Serie A.

Leão è stato grande protagonista a ottobre, ha accelerato riassaporando il gol. La doppietta in Milan-Fiorentina 2-1 ha regalato in un colpo solo vittoria e primo posto provvisorio in classifica, la rete in Milan-Pisa 2-2 permesso di aprire le marcature in una serata poi dall'amaro in bocca. Il portoghese non segnava a San Siro da 512 giorni e ha preso le redini dell'attacco (complice anche l'assenza di Pulisic). Maignan, invece, è stato prodigioso a negare il possibile vantaggio a Gatti in Juventus-Milan 0-0 e si è superato su Zappacosta nel momento caldo di Atalanta-Milan 1-1. Due interventi provvidenziali a sottolineare il suo ruolo nevralgico da portiere.

Su Modrić bisogna ripetersi. Certezza. All'Allianz Stadium è salito in cattedra, da giocatore a professore specie in alcune giocate nella ripresa: dal lancio che ha portato al rigore su Gimenez alla genialata nel recupero per Leão. Il campione croato non ha saltato un secondo e col Pisa ha fornito l'assist ad Athekame per il pari allo scadere. Ricci è il giocatore del momento, una grande coordinazione e un bel gol alla New Balance Arena, permettendo di resistere all'assalto della Dea. E l'assist a Leão per il vantaggio col Pisa. 180' su 180' dopo la sosta - rimpiazzando Rabiot - per il mediano azzurro, in condizione e spolvero.

