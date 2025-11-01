Allegri: “Entrare nella testa di Leao? Mi è difficile. Non è ancora al 100%”

Verso Milan-Roma, Massimiliano Allegri parla alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha parlato anche di Leao. Ecco le sue parole
Il Milan dovrebbe giocare di nuovo con Leao titolare. Il giocatore portoghese è reduce da un primo tempo non al massimo contro l'Atalanta. L'attaccante è stato limitato da un problema all'anca dal quale ha recuperato completamente. Leao arrivava da tre gol contro Pisa e Fiorentina. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato proprio di Leao.
A che punto è Rafa Leao? "Entrare nella testa sua e capire a che punto è il processo di comprensione di quanto è forte mi è difficile". L'allenatore rossonero in conferenza stampa ha parlato anche del momento di forma di Leao: "Dopo il primo mese in cui si è allenato bene, si è frenato con l'infortunio. Ora sta meglio".