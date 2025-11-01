Allegri: “Entrare nella testa di Leao? Mi è difficile. Non è ancora al 100%”

Il Milan dovrebbe giocare di nuovo con Leao titolare . Il giocatore portoghese è reduce da un primo tempo non al massimo contro l'Atalanta. L'attaccante è stato limitato da un problema all'anca dal quale ha recuperato completamente. Leao arrivava da tre gol contro Pisa e Fiorentina. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato proprio di Leao .

A che punto è Rafa Leao? "Entrare nella testa sua e capire a che punto è il processo di comprensione di quanto è forte mi è difficile". L'allenatore rossonero in conferenza stampa ha parlato anche del momento di forma di Leao: "Dopo il primo mese in cui si è allenato bene, si è frenato con l'infortunio. Ora sta meglio".