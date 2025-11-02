Milan-Roma, Svilar: “La parata su Rafa Leao la più difficile”

Sui tanti tiri in questa partita e la sua parata più difficile: "Bello per la gente, anche per i portieri per essere così impegnati è bello. Nel primo tempo ho guardato da lontano e mi sono piaciuti i ragazzi. La parata quella su Rafa Leao sul primo palo, perché Mancini la devia".

Sulla classifica e se c'è consapevolezza di potersela giocare: "Non dobbiamo guardarla, c'è consapevolezza. Dobbiamo guardare solo a migliorarci. Bello stare lassù, ma siete più voi a parlarne sempre. Magari oggi potevamo prendere almeno un punto, bello stare lì e dobbiamo solo migliorarci".

Cosa lo impressiona di Gasperini: "L'intensità, sempre a duemila. Si vede anche in campo penso. Abbiamo perso con Milan e Inter 1-0, ma in entrambe hanno sofferto. Abbiamo avuto gamba e fisicità. Stiamo migliorando, sono convinto che siamo sulla strada giusta. Presto è inevitabile che faremo tanti gol e tanti punti. Il lavoro c'è, tutti ci credono. Quindi siamo tutti sulla stessa strada".

Cosa lo impressiona della difesa: "Non solo la difesa, penso che tutti guardano nella stessa direzione. Siamo tutti sulla stessa linea. Bellissimo vedere 35 minuti così in questo stadio, spingendo. Bello da vedere, sono molto orgoglioso per il lavoro che stanno facendo. Siamo molto solidi".