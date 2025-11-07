Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Parma-Milan, Delprato: “Cuesta è il valore aggiunto. Firmerei per un pareggio. Sullo scudetto …”

INTERVISTE

Parma-Milan, Delprato: “Cuesta è il valore aggiunto. Firmerei per un pareggio. Sullo scudetto …”

Parma-Milan, Delprato: 'Difficile fermarli. Firmerei per un pareggio'
Alla vigilia di Parma-Milan, il capitano gialloblù Enrico Delprato ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Stiamo attraversando un periodo di crescita. Il Milan? Ha campioni e un grande allenatore. Firmerei per un pareggio, ma vogliamo vincere"
Redazione

Dopo la vittoria 1-0 contro la Roma di Gasperini, il Milan si prepara a sfidare il Parma di Cuesta. I rossoneri saranno ospiti al Tardini per la sfida in programma sabato sera alle ore 20:45. Le due squadre arrivano con due umori diversi al match valido per l'undicesima giornata. Il Milan, secondo a -1 dal Napoli capolista, vuole confermare quanto visto di buono contro i giallorossi e per farlo punta di nuovo sulla sua stella Rafa Leao. I crociati, invece, arrivano da un momento molto negativo: tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato, registrando l'attacco più sterile del campionato con solo cinque reti segnate in dieci partite disputate.

Parma-Milan, le parole del capitano Delprato

—  

In vista della delicata partita di sabato, il capitano del Parma Enrico Delprato ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco cosa ha dichiarato il difensore del Parma.

LEGGI ANCHE

Sul momento del Parma: "Stiamo vivendo un normale periodo di crescita dopo che in estate sono arrivati tanti nuovi giocatori e adesso hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi. Qualche partita non è andata benissimo anche per colpa di episodi: penso al Cagliari, quando abbiamo subito gol con un fuorigioco all'inizio dell'azione; penso al Como, quando c'era un rigore per noi non assegnato; penso al Lecce, quando probabilmente avremmo meritato almeno un punto e invece abbiamo perso. Non dico queste cose per lamentarmi, non è nel mio carattere, ma per sottolineare che i giudizi devono sempre essere equilibrati. Non siamo fenomeni, ma nemmeno dei brocchi".

Qual è il vostro maggior pregio? "L'unione del gruppo. Tutti remano nella stessa direzione, ancora più dell'anno scorso. E poi c'è l'entusiasmo che ci trasmette l'allenatore Cuesta che è un valore aggiunto. Ovviamente è un calcio diverso dal passato e abbiamo bisogno di tempo. Sicuramente la compattezza difensiva rappresenta una qualità importante di questa squadra".

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, le dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

Come si ferma il Milan? "Sarà un bel problema. Hanno tanti campioni e un allenatore come Allegri che ha dato una scossa importante, anche a livello di gioco. Io penso che il Milan possa vincere lo scudetto e, se non lo farà, ci andrà molto vicino. Firmare per un pareggio? Io sì. Non ho dubbi. Quante squadre in Italia non lo firmerebbero? Il Napoli, l'Inter, forse la Roma. Stop. Ciò non vuole dire che il Parma giocherà per pareggiare. Tutt'altro. Noi andiamo in campo con la voglia di vincere e regalare ai nostri tifosi una serata di gioia. Si tratta di essere bravi a gestire le situazioni".

Leggi anche
Cessione San Siro, Marotta: “La firma del rogito, un contenitore di emozioni....
Milan, Pastore: “Con la Roma miglior partita stagionale di Leao. Raro vederlo con i crampi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA