Il croato continua con le sue parole sul Milan : "Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti . Mi diverto ogni giorno che sono a Milanello e che indosso la maglia rossonera. Non ho mai pensato di poter venire al Milan fino a quando sono stato al Real Madrid, ma nella vita a volte le cose succedono quando non te lo aspetti. È stato un sogno che si è avverato perché fin da piccolo ero tifoso del Milan ".

Che rapporto ha con Massimiliano Allegri? "È un grande allenatore, un vincente. Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi". Risponde Modric che conclude: "San Siro è uno stadio speciale e i nostri tifosi sono eccezionali".