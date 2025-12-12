Pianeta Milan
Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ieri sera ai Gazzetta Sports Awards come Leggenda 2025. Ecco le sue parole da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Mi sento bene, fisicamente e psicologicamente, e mi piace quello che faccio. Voglio continuare così perché mi diverto. Tutto sta andando come volevo". Queste le parole di Luka Modric, centrocampista del Milan premiato ieri sera ai Gazzetta Sports Awards come Leggenda 2025: "Secondo me stiamo facendo un buon lavoro e l’obiettivo è quello di non fermarsi anche se ci sono tante squadre che lottano per il primo posto. È dura, ma andiamo avanti. Con fiducia". Queste le parole del croato sulla stagione del Milan fino a questo momento a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo".  Continua Modric: "Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo. Io non sono rimasto sorpreso perché ero preparato: lo conosco fin da ragazzo, quando lo guardavo in tv, e ho continuato a seguirlo anche in questi anni. Sapevo ciò che avrei trovato ed ero pronto".

Il croato continua con le sue parole sul Milan: "Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti. Mi diverto ogni giorno che sono a Milanello e che indosso la maglia rossonera. Non ho mai pensato di poter venire al Milan fino a quando sono stato al Real Madrid, ma nella vita a volte le cose succedono quando non te lo aspetti. È stato un sogno che si è avverato perché fin da piccolo ero tifoso del Milan".

Che rapporto ha con Massimiliano Allegri? "È un grande allenatore, un vincente. Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi". Risponde Modric che conclude: "San Siro è uno stadio speciale e i nostri tifosi sono eccezionali".

 

