Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un nuovo attaccante nella prossima sessione invernale. Occhio a questo opportunità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, manca sempre meno alla prossima sessione invernale. Il Diavolo potrebbe essere protagonista come lo è stato lo scorso anno: il Milan cambiò tanti giocatori durante l'ultima sessione invernale con arrivi dell'ultimo giorno come quelli di Joao Felix, Sottil e Bondo. I rossoneri non dovrebbero rivoluzionare di nuovo la rosa, ma potrebbero pensare a qualche innesto mirato. Il ruolo con più riflettori puntati resta l'attacco con il Milan che potrebbe cercare un attaccante per completare del tutto il reparto. PROSSIMA SCHEDA

