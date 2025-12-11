Pianeta Milan
Modric: “Mi sento bene, da bambino sognavo il Milan. Allegri? Un vincente. Mi ha sorpreso”

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'11esima edizione dei Gazzetta Sports Awards e, tra i premiati, risultava esserci anche Luka Modric: le parole del centrocampista croato del Milan alla fine della premiazione
Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'11esima edizione dei Gazzetta Sports Awards e, tra i premiati, risultava esserci anche Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Real Madrid. Il croato ha ritirato il "Premio Leggenda", dedicato alla carriera e, di conseguenza, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Modric

"Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così. Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra".

Sul calcio in Italia: "Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perchè l'ho sempre visto"

Su Allegri: "Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni"

Chiudendo, un pensiero sull'Italia al Mondiale:  "Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l'Italia si qualifichi, perchè lì devono esserci tutte le squadre migliori", ha concluso.

