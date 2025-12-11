Sul calcio in Italia: "Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perchè l'ho sempre visto"
Su Allegri: "Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni"
Chiudendo, un pensiero sull'Italia al Mondiale: "Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l'Italia si qualifichi, perchè lì devono esserci tutte le squadre migliori", ha concluso.
