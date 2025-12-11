Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'11esima edizione dei Gazzetta Sports Awards e, tra i premiati, risultava esserci anche Luka Modric: le parole del centrocampista croato del Milan alla fine della premiazione

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'11esima edizione dei Gazzetta Sports Awards e, tra i premiati, risultava esserci anche Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Real Madrid. Il croato ha ritirato il "Premio Leggenda", dedicato alla carriera e, di conseguenza, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Modric

"Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così. Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra".