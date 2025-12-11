Pianeta Milan
Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la porta: ecco di chi si tratta | PM News

Il calciomercato si avvicina e una delle tematiche più importanti in casa Milan, oltre all'attaccante, è quella del portiere: il nuovo nome dalla Bundesliga
Alessia Scataglini

Il calciomercato si avvicina e una delle tematiche più importanti in casa Milan, oltre alla questione legata all'attaccante, è quella del portiere. Come sappiamo, il francese Mike Maignan ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e, al momento, il rinnovo sembrerebbe essere in stallo. Il club di via Aldo Rossi, per non farsi trovare impreparato, si sta comunque guardando intorno in caso di un ipotetico addio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Milan sta monitorando, tramite i propri osservatori, Diant Ramaj, portiere classe 2001 dell'Heidenheim in prestito dal Borussia Dortmund.

Il giovane portiere tedesco, originario di Stoccarda, si sta mettendo in grande evidenza, collezionando prestazioni di alto livello. Non è l'unico nome presente sul taccuino dei rossoneri e non è neanche quello più caldo, ma il Milan ci sta pensando, facendo le proprie valutazioni in merito, tenendo aperta ogni pista che potrebbe garantire la qualità ricercata per la squadra di Massimiliano Allegri.  Secondo Transfermarkt la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro. Vedremo se, nelleprossime settimane, ci saranno degli sviluppi concreti.

