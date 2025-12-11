Il giovane portiere tedesco, originario di Stoccarda, si sta mettendo in grande evidenza, collezionando prestazioni di alto livello. Non è l'unico nome presente sul taccuino dei rossoneri e non è neanche quello più caldo, ma il Milan ci sta pensando, facendo le proprie valutazioni in merito, tenendo aperta ogni pista che potrebbe garantire la qualità ricercata per la squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Transfermarkt la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro. Vedremo se, nelleprossime settimane, ci saranno degli sviluppi concreti.