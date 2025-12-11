Eravamo organizzati, avevamo fiducia l'uno dell'altro, sapevamo i movimenti da fare e ci muovevamo in funzione del movimento. Baresi era il leader, dettava la linea e io dovevo fare le stesse cose. Quando dovevamo alzarci lo facevo anche io, bisogbava essere attenti Era piacevole, divertente. Sacchi spesso lo ricorda, ci faceva fare dieci contri cinque e non riuscivno a tirare in porta. Lì poi c'erano Van Basten, Gullit, non giocavamo contro la Primavera.