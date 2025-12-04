Il centrocampista Luka Modric ha parlato del suo addio al Real Madrid e del perché il Milan lo ha cercato in estate. Ecco le sue parole sui rossoneri e non solo

"Ovunque tu vada dopo il Real Madrid, fai un passo indietro. E’ innegabile, tutti i giocatori possono confermarlo". Il centrocampista del Milan Luka Modric racconta il suo addio al Real Madrid e l'arrivo in estate al Diavolo: "Sono arrivato però in un club che per storia e reputazione è molto vicino al Real e per me è la situazione migliore che potesse capitarmi. Io sono cresciuto con il calcio italiano e il Milan era la mia squadra preferita".