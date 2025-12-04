Pianeta Milan
Modric: “Dopo il Real passo indietro. Il Milan è molto vicino. Per me la situazione migliore”

Il centrocampista Luka Modric ha parlato del suo addio al Real Madrid e del perché il Milan lo ha cercato in estate. Ecco le sue parole sui rossoneri e non solo
"Ovunque tu vada dopo il Real Madrid, fai un passo indietro. E’ innegabile, tutti i giocatori possono confermarlo". Il centrocampista del Milan Luka Modric racconta il suo addio al Real Madrid e l'arrivo in estate al Diavolo: "Sono arrivato però in un club che per storia e reputazione è molto vicino al Real e per me è la situazione migliore che potesse capitarmi. Io sono cresciuto con il calcio italiano e il Milan era la mia squadra preferita".

Modric racconta il suo arrivo al Milan

Il centrocampista croato ha parlato a Slaven Bilic nel suo programma ‘(Ne)uspjeh prvaka’. Ecco l'estratto sul Milan (traduzione ripresa dal sito Goal.com).

"Boban, che è stato il capitano della Croazia, ha avuto una grande carriera al Milan. Io gioco ancora ad altissimo livello e il campionato italiano è tra i più competitivi in Europa. Ci sono tante squadre simili, è difficile trovare spazio e per me è stato molto facile decidere, soprattutto dopo che mi hanno spiegato il progetto".

Modric continua e spiega il perché il Milan lo abbia scelto in estate: "Cercavano un giocatore che potesse portare ambizione, carisma e motivazione. Ho sempre pensato che in caso di addio al Real, il Milan sarebbe stato il club nel quale mi sarebbe piaciuto giocare di più".

