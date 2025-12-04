"Boban, che è stato il capitano della Croazia, ha avuto una grande carriera al Milan. Io gioco ancora ad altissimo livello e il campionato italiano è tra i più competitivi in Europa. Ci sono tante squadre simili, è difficile trovare spazio e per me è stato molto facile decidere, soprattutto dopo che mi hanno spiegato il progetto".
Modric continua e spiega il perché il Milan lo abbia scelto in estate: "Cercavano un giocatore che potesse portare ambizione, carisma e motivazione. Ho sempre pensato che in caso di addio al Real, il Milan sarebbe stato il club nel quale mi sarebbe piaciuto giocare di più".
