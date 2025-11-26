Pianeta Milan
Modric: “Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Tutto di alto livello. Sono felice”

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ad 'Arena Sport' dei suoi primi passi nell'universo rossonero, in cui è entrato in estate dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid. Il croato ha ammesso di trovarsi a meraviglia. Le dichiarazioni
Il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola hanno dedicato spazio, nelle loro pagine interne, alle dichiarazioni rilasciate da Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 del Milan, al suo ex Commissario Tecnico in Nazionale, Slaven Bilic, all'interno di un programma su 'Arena Sport'.

Per l'occasione, Modric ha parlato anche dei suoi primi passi nell'universo rossonero, in cui è finito la scorsa estate, dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid.  "Milano è meravigliosa, le persone mi hanno accolto in modo fenomenale, sia all’interno del club sia fuori", ha sottolineato il numero 14 del Diavolo.

"Perché il Milan? Dopo il Real, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid", ha aggiunto Modric. "I compagni, il tecnico, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce a ogni passo: sono felice e mi sto godendo tutto questo".

