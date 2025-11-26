"Perché il Milan? Dopo il Real, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid", ha aggiunto Modric. "I compagni, il tecnico, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce a ogni passo: sono felice e mi sto godendo tutto questo".