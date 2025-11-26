Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Bodø/Glimt-Juventus 2-3, e, in particolare, di come l'ingresso in campo - a inizio ripresa - di Kenan Yıldız abbia cambiato il volto dei bianconeri di Luciano Spalletti. Juve sotto nel primo tempo, poi abile a rimontare, ispirata dal turco, con Loïs Openda e Weston McKennie. Dopo aver subito il pareggio su rigore, poi, la 'Vecchia Signora' si rituffa in avanti e trova il gol al 91' con Jonathan David.