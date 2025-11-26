Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Bodø/Glimt-Juventus 2-3, e, in particolare, di come l'ingresso in campo - a inizio ripresa - di Kenan Yıldız abbia cambiato il volto dei bianconeri di Luciano Spalletti. Juve sotto nel primo tempo, poi abile a rimontare, ispirata dal turco, con Loïs Openda e Weston McKennie. Dopo aver subito il pareggio su rigore, poi, la 'Vecchia Signora' si rituffa in avanti e trova il gol al 91' con Jonathan David.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 novembre 2025

Spazio, poi, per il 2-0 con cui il Napoli di Antonio Conte, al 'Maradona', ha battuto il Qarabağ: decisivo Scott McTominay con il gol che ha sbloccato il risultato. Lo scozzese ha poi causato anche l'autorete del raddoppio. Durante la presentazione di Atlético Madrid-Inter di questa sera alle ore 21:00 il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, tecnico dei 'Colchoneros', ha ammesso la propria voglia di allenare, un giorno, la squadra nerazzurra.

Sul quotidiano torinese, poi, la furia di Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo l'1-5 incassato in casa dal Como che non poteva non lasciare strascichi importanti all'interno del mondo granata. Infine, il sorteggio per i Mondiali 2026: beffa per l'Italia. Se la nostra Nazionale supererà i playoff di marzo, qualificandosi per la kermesse iridata, avrà un girone complicato: partirà, infatti, dalla 4^ fascia il prossimo 5 dicembre, nel momento delle estrazioni dall'urna.

