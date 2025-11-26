Spazio, poi, per il 2-0 con cui il Napoli di Antonio Conte, al 'Maradona', ha battuto il Qarabağ: decisivo Scott McTominay con il gol che ha sbloccato il risultato. Lo scozzese ha poi causato anche l'autorete del raddoppio. Durante la presentazione di Atlético Madrid-Inter di questa sera alle ore 21:00 il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, tecnico dei 'Colchoneros', ha ammesso la propria voglia di allenare, un giorno, la squadra nerazzurra.
Sul quotidiano torinese, poi, la furia di Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo l'1-5 incassato in casa dal Como che non poteva non lasciare strascichi importanti all'interno del mondo granata. Infine, il sorteggio per i Mondiali 2026: beffa per l'Italia. Se la nostra Nazionale supererà i playoff di marzo, qualificandosi per la kermesse iridata, avrà un girone complicato: partirà, infatti, dalla 4^ fascia il prossimo 5 dicembre, nel momento delle estrazioni dall'urna.
