La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra i successi di Juventus e Napoli nella 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. I bianconeri di Luciano Spalletti passano, all'ultimo respiro, 3-2, sul campo del Bodø/Glimt. Brutto primo tempo, concluso in svantaggio. Quindi, nella ripresa, entra Kenan Yıldız e cambia tutto: bianconeri in gol con Loïs Openda e Weston McKennie. Dopo il pari su rigore, nuova rete bianconera al 91' con Jonathan David.