Gli azzurri di Antonio Conte, invece, si sbarazzano del Qarabağ al 'Maradona' con un netto 2-0. Sofferenza iniziale, un rigore sbagliato da Rasmus Højlund, poi 'stappa la partita' il colpo di testa di Scott McTominay da distanza ravvicinata. Il centrocampista scozzese, con un'acrobatica rovesciata in area di rigore, provoca anche l'autogol del raddoppio per i partenopei.
Stasera, alle ore 21:00, altre due partite per le italiane: Eintracht Francoforte-Atalanta, con il debutto in Champions del nuovo allenatore della 'Dea', Raffaele Palladino e Atlético Madrid-Inter. Il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, tecnico dei 'Colchoneros' ed ex centrocampista dei nerazzurri, ha detto di immaginarsi sulla panchina dei meneghini, un giorno.
Mentre il Milan, con il suo allenatore Massimiliano Allegri, è in pressing su Mike Maignan per il rinnovo del contratto, altrimenti in scadenza a fine stagione, Roma e Bologna si preparano agli impegni di domani in Europa League: alle ore 18:45 il Midtjylland all'Olimpico per i giallorossi; alle ore 21:00 il RB Salisburgo al 'Dall'Ara' per i rossoblu.
