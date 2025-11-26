Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Maignan e il rinnovo con il Milan, Allegri in azione”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Maignan e il rinnovo con il Milan, Allegri in azione”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Maignan e il rinnovo con il Milan, Allegri in azione'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra i successi di Juventus e Napoli nella 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. I bianconeri di Luciano Spalletti passano, all'ultimo respiro, 3-2, sul campo del Bodø/Glimt. Brutto primo tempo, concluso in svantaggio. Quindi, nella ripresa, entra Kenan Yıldız e cambia tutto: bianconeri in gol con Loïs Openda e Weston McKennie. Dopo il pari su rigore, nuova rete bianconera al 91' con Jonathan David.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 novembre 2025

Gli azzurri di Antonio Conte, invece, si sbarazzano del Qarabağ al 'Maradona' con un netto 2-0. Sofferenza iniziale, un rigore sbagliato da Rasmus Højlund, poi 'stappa la partita' il colpo di testa di Scott McTominay da distanza ravvicinata. Il centrocampista scozzese, con un'acrobatica rovesciata in area di rigore, provoca anche l'autogol del raddoppio per i partenopei.

Stasera, alle ore 21:00, altre due partite per le italiane: Eintracht Francoforte-Atalanta, con il debutto in Champions del nuovo allenatore della 'Dea', Raffaele Palladino e Atlético Madrid-Inter. Il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, tecnico dei 'Colchoneros' ed ex centrocampista dei nerazzurri, ha detto di immaginarsi sulla panchina dei meneghini, un giorno.

Mentre il Milan, con il suo allenatore Massimiliano Allegri, è in pressing su Mike Maignan per il rinnovo del contratto, altrimenti in scadenza a fine stagione, Roma e Bologna si preparano agli impegni di domani in Europa League: alle ore 18:45 il Midtjylland all'Olimpico per i giallorossi; alle ore 21:00 il RB Salisburgo al 'Dall'Ara' per i rossoblu.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vera Juve: primo successo in Champions per i...
Ordine: “La formula del Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA