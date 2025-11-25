Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine: “La formula del Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio …”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine: “La formula del Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio …”

Ordine: 'La formula del Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio ...'
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo di analisi sul Milan dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Ecco il pensiero. E sul mercato ...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Semplicemente Milan". Inizia così il lungo pezzo di Franco Ordine sulla vittoria del Milan contro l'Inter nel derby: "È questa l'elementare chiave di lettura del nuovo successo del Milan emerso nel derby di Milano". Il giornalista continua nel suo editoriale per 'Il Giornale': "La formula in effetti è semplice: un portiere che para, un attaccante che fa gol, vecchio mantra dei tempi di Nereo Rocco. Tutto comincia dalle parate del mostruoso Maignan, recuperato alla migliore condizione grazie al preparatore Claudio Filippi".

Milan, Ordine sulla 'formula' di Allegri

—  

Poi passa all'attacco: "Se c'è un portiere che para, manca all'appello un attaccante che faccia gol. E qui Pulisic si prende la scena visto che è già a quota 5 con un rigore sbavato e 5 partite saltate per infortunio".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cassano attacca Leao: "Può pulire i piedi di Insigne. Fa tre gol a stagione. Ha Mendes che ...">>>

"Ma quello che più conta e rende orgoglioso Allegri è l'attenzione complessiva dimostrata dai suoi, in particolare nella seconda parte del derby, difendere senza mostrare panico, senza perdere la percezione del pericolo. Il Milan non ha una rosa capace di reggere fino a maggio inoltrato senza la necessità di qualche ritocco sul mercato di gennaio", conclude Ordine.

Leggi anche
I PM chiedono 20 anni di reclusione per Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan: il motivo
Milan da Scudetto? Sì con Modric e Rabiot, 13 titoli nazionali in due. La curiosità su Pulisic

© RIPRODUZIONE RISERVATA