Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo di analisi sul Milan dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Ecco il pensiero. E sul mercato ...

"Semplicemente Milan". Inizia così il lungo pezzo di Franco Ordine sulla vittoria del Milan contro l'Inter nel derby : "È questa l'elementare chiave di lettura del nuovo successo del Milan emerso nel derby di Milano". Il giornalista continua nel suo editoriale per 'Il Giornale': "La formula in effetti è semplice: un portiere che para, un attaccante che fa gol , vecchio mantra dei tempi di Nereo Rocco. Tutto comincia dalle parate del mostruoso Maignan, recuperato alla migliore condizione grazie al preparatore Claudio Filippi".

Milan, Ordine sulla 'formula' di Allegri

Poi passa all'attacco: "Se c'è un portiere che para, manca all'appello un attaccante che faccia gol. E qui Pulisic si prende la scena visto che è già a quota 5 con un rigore sbavato e 5 partite saltate per infortunio".