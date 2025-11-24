Pianeta Milan
Ordine: “Maignan mostruoso. Protagonista assoluto. E’ quasi commovente …”

Derby Inter-Milan, Ordine: 'Maignan mostruoso. Commovente ...'
Il giornalista Franco Ordine ha analizzato il derby tra Inter e Milan nel suo editoriale per 'Il Giornale'. Belle parole per Maignan. Ecco un estratto
Derby Inter-Milan 0-1, il gol di Pulisic in contropiede decide la partita a favore dei rossoneri: "L'Inter gioca il derby, scolpisce due legni, si fa parare un rigore dal mostruoso Maignan e cede lo scettro di Milano, ancora una volta, dopo quelli della passata stagione, al Milan grazie alla stoccata di Pulisic all'alba della ripresa".

Il giornalista Franco Ordine parla così della vittoria sul Milan: "Per Chivu è la quarta sconfitta in stagione, un bilancio troppo pesante, per il Milan 12esimo risultato utile e secondo posto dietro la Roma (col Napoli). Per una sera è Maignan il protagonista assoluto mentre l'attacco boom dell'Inter fa cilecca".

La sua analisi per 'Il Giornale' si conclude così: "L'assedio finale allestito dall'Inter prevede un 4-2-4 super offensivo con Esposito e Diouf aggiunti a Thuram e Bonny mentre il Milan di conseguenza si vota alla estrema difesa con un 5-4-1 che prevede gli ingressi di Ricci, Loftus-Cheek e Nkunku. È quasi commovente - ma vincente - la resistenza dei rossoneri in trincea".

