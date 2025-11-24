Derby Inter-Milan, Ordine: 'Maignan mostruoso. Commovente ...'

La sua analisi per 'Il Giornale' si conclude così: "L'assedio finale allestito dall'Inter prevede un 4-2-4 super offensivo con Esposito e Diouf aggiunti a Thuram e Bonny mentre il Milan di conseguenza si vota alla estrema difesa con un 5-4-1 che prevede gli ingressi di Ricci, Loftus-Cheek e Nkunku. È quasi commovente - ma vincente - la resistenza dei rossoneri in trincea".