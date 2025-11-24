Pianeta Milan
Maignan eroe del derby: “Le mie parate sono tutte importanti”. Cosa c’è dietro il suo rendimento

Il capitano Mike Maignan, portiere francese classe 1995 in scadenza di contratto con il Diavolo, ha messo in cassaforte i tre punti per i rossoneri nel derby Inter-Milan con la parata sul rigore di Hakan Çalhanoğlu. Le sue parole nel post-partita
Nel derby Inter-Milan il protagonista è stato lo stesso di Milan-Roma di qualche settimana fa: come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, se i rossoneri di Massimiliano Allegri possono festeggiare un'altra vittoria di corto muso e il sesto 'clean sheet' in dodici giornate di Serie A, il merito va sicuramente a Mike Maignan.

Dopo aver negato a Paulo Dybala il gol del pareggio in Milan-Roma, neutralizzando la sua conclusione dagli undici metri, altrettanto 'Magic Mike' ha fatto ieri sera, a un quarto d'ora dal termine, sul penalty dell'ex Hakan Çalhanoğlu. Maignan è stato, di fatto, con Christian Pulisic l'eroe del derby.

Un vero peccato che il capitano del Milan sia in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2026 e che abbia poca voglia di arrivare al rinnovo. Almeno finora, perché, come evidenziato dalla 'rosea', anche se il club di Via Aldo Rossi è consapevole di come sia difficile trattenerlo, annate simili a volte possono anche cambiare le carte in tavola.

Maignan, questo è certo, vorrebbe salutare il Milan alzando la coppa riservata ai Campioni d'Italia e dopo essersi cucito sul petto la Seconda Stella: vedremo se ci riuscirà. Intanto, quello parato ieri al turco Çalhanoğlu è stato il sesto rigore parato da quando - estate 2021 - veste la maglia del Milan.

Ha esultato per la prodezza, in panchina, anche Claudio Filippi, preparatore dei portieri del Milan: per il quotidiano sportivo nazionale, dietro al rendimento da top player di Maignan in questa stagione, c'è anche il lavoro dell'ex Juventus, arrivato in estate a Milanello nello staff di Allegri.

La cura di Allegri e Filippi lo ha rivitalizzato

—  

Allegri e Filippi hanno spinto affinché Maignan restasse al Milan: motivo per cui il Diavolo ha respinto le offerte del Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo. Il resto lo sta facendo l'ex Lille e PSG, con le sue parate e con la sua silenziosa leadership nello spogliatoio rossonero: la cura di Allegri e Filippi e lo ha rivitalizzato; gli errori della scorsa stagione ora sono un ricordo.

Dopo il derby Inter-Milan, Maignan ha commentato: «Oggi era importante non prendere gol e abbiamo difeso tutti assieme. Andando avanti così possiamo fare grandi cose. La parata più importante? Mi sono piaciute tutte. Io come Ciprian Tătărușanu nel 2021 e poi arrivò lo Scudetto? Non facciamo questi paragoni ... Pensiamo solo a dare il nostro meglio e poi vedremo».

