Derby, Pulisic non perdona: decisivo praticamente sempre. Ma a fine match ‘minimizza’ così

Pulisic, una sentenza nel derby: 'Era un gol facile. Ero al posto giusto nel momento giusto'
Christian Pulisic nel derby contro l'Inter segna praticamente sempre: l'attaccante statunitense del Milan decide anche questa stracittadina
Daniele Triolo Redattore 

Il derby di Milanonumero 245 della storia tra Inter e Milan ha visto i rossoneri prevalere, 0-1, in un 'San Siro' colorato di nerazzurro. Rete decisiva di Christian Pulisic, abile a spedire in gol al 54' una corta respinta laterale di Yann Sommer sul diagonale di Alexis Saelemaekers.

Inter-Milan 0-1, così Pulisic nel post-partita del derby

Pulisic, nel derby della Madonnina, è praticamente una sentenza. Ha messo la firma, infatti, su tre degli ultimi 6 derby, considerando tutte le competizioni. Gol in campionato un anno fa; bis in finale di Supercoppa Italiana e ora il tris calato ieri in faccia ai nerazzurri di Cristian Chivu.

Una rete all'Inter ogni 142' di gioco per Pulisic che, di fatto, si conferma essere il vero 'numero 9' del Milan. Ha segnato il 7° gol stagionale tra Serie A e Coppa Italia in 10 presenze totali. Al suo attivo, anche 2 assist. Capocannoniere del campionato e della squadra rossonera. Un'ira di Dio.

Derby, lo specialista Allegri: "Ci troviamo meglio quando il livello si alza". Poi avvisa il suo Milan >>>

Con o senza Pulisic cambia il rendimento offensivo del Diavolo di Massimiliano Allegri e senza di lui, per un mese da sosta a sosta, ne ha risentito tutta la squadra. Al termine del derby Inter-Milan, Pulisic ha parlato così: «Il migliore della partita è stato Mike Maignan, io ho fatto solo un gol facile, ero al posto giusto nel momento giusto, lui ha fatto 10 parate quasi tutte decisive. Finora noi giochiamo bene quando incontriamo le grandi squadre, ora dobbiamo mantenere questo livello anche quando giochiamo contro le altre».

