Una rete all'Inter ogni 142' di gioco per Pulisic che, di fatto, si conferma essere il vero 'numero 9' del Milan. Ha segnato il 7° gol stagionale tra Serie A e Coppa Italia in 10 presenze totali. Al suo attivo, anche 2 assist . Capocannoniere del campionato e della squadra rossonera. Un'ira di Dio.

Con o senza Pulisic cambia il rendimento offensivo del Diavolo di Massimiliano Allegri e senza di lui, per un mese da sosta a sosta, ne ha risentito tutta la squadra. Al termine del derby Inter-Milan, Pulisic ha parlato così: «Il migliore della partita è stato Mike Maignan, io ho fatto solo un gol facile, ero al posto giusto nel momento giusto, lui ha fatto 10 parate quasi tutte decisive. Finora noi giochiamo bene quando incontriamo le grandi squadre, ora dobbiamo mantenere questo livello anche quando giochiamo contro le altre».