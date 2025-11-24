Prima del derby Inter-Milan di ieri sera, il Presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato dell'acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti e del progetto di realizzazione di un nuovo stadio condiviso tra i due club

Ieri sera, a 'DAZN', nel pre-partita del derby tra l' Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri , ha parlato il Presidente rossonero, Paolo Scaroni . Focus sulla stracittadina, certo, ma anche e soprattutto sull'iter concluso venti giorni fa circa dai due club per l'acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti.

Milan, Scaroni: "Percorso comune per arrivare all'acquisto di San Siro"

«Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo» ha dichiarato il presidente rossonero Scaroni, le cui parole sono state riprese dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola. «Oggi siamo diventati proprietari, ma sono tanti anni che lo gestiamo insieme in accordo. Abbiamo fatto un percorso comune per arrivare all’acquisto. È stata una strada lunga ma le cose belle richiedono tempo e siamo ben contenti di quanto fatto».