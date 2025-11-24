Pianeta Milan
La moviola del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 0-1 per i rossoneri di Massimiliano Allegri, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'arbitro Simone Sozza non esente da colpe nel match
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola del derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, valevole per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 0-1 per i rossoneri.

Per la 'rosea', la prestazione dell'arbitro del derby di Milano, il signor Simone Sozza di Seregno (MB) è stata insufficiente. Voto 5,5 poiché "rivedibile a livello disciplinare". Ma andiamo con ordine. Il primo episodio da moviola del derby Inter-Milan su cui Sozza sbaglia, infatti, arriva proprio in avvio di gara.

Al 5', duello scomposto e aereo tra il difensore del Milan, Matteo Gabbia e l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martínez. Il primo alza troppo la gamba che colpisce in due punti l'interista. Il quale, però, sgomita in viso il milanista. Sozza sceglie di non fare nulla, ma Lautaro sarebbe almeno da ammonizione.

Tutto regolare nell'azione del gol di Pulisic. Il rigore c'è

Manca anche un cartellino giallo a Strahinja Pavlović per l'intervento, al 24', su Marcus Thuram a metà campo. Quindi, l'analisi della moviola del quotidiano sportivo nazionale verte sugli episodi chiave del match. Regolare lo sviluppo dell'azione che porta al gol del Milan, siglato da Christian Pulisic al 54'.

Rafael Leão, infatti, sottrae palla a Hakan Çalhanoğlu in maniera pulita. E il rigore? Sozza, per 'La Gazzetta dello Sport', non vede un pestone di Pavlović su Thuram, con palla in gioco. È costretto a intervenire il V.A.R. per richiamarlo e per far concedere un calcio di rigore ai nerazzurri. Che poi Mike Maignan parerà a Çalhanoğlu per la gioia di tutti.

