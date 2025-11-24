Al 5', duello scomposto e aereo tra il difensore del Milan, Matteo Gabbia e l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martínez. Il primo alza troppo la gamba che colpisce in due punti l'interista. Il quale, però, sgomita in viso il milanista. Sozza sceglie di non fare nulla, ma Lautaro sarebbe almeno da ammonizione.
Tutto regolare nell'azione del gol di Pulisic. Il rigore c'è—
Manca anche un cartellino giallo a Strahinja Pavlović per l'intervento, al 24', su Marcus Thuram a metà campo. Quindi, l'analisi della moviola del quotidiano sportivo nazionale verte sugli episodi chiave del match. Regolare lo sviluppo dell'azione che porta al gol del Milan, siglato da Christian Pulisic al 54'.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare individua il centravanti perfetto per Allegri. E dire che ce l'aveva già in pugno >>>
Rafael Leão, infatti, sottrae palla a Hakan Çalhanoğlu in maniera pulita. E il rigore? Sozza, per 'La Gazzetta dello Sport', non vede un pestone di Pavlović su Thuram, con palla in gioco. È costretto a intervenire il V.A.R. per richiamarlo e per far concedere un calcio di rigore ai nerazzurri. Che poi Mike Maignan parerà a Çalhanoğlu per la gioia di tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA