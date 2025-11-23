Pianeta Milan
Milan, parla Pulisic: “Il premio di MVP se lo merita Mike. Il Milan gioca sempre forte”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Il premio MVP se lo merita assolutamente Mike, io ho segnato un gol facile e lui ha fatto dieci parate forse. Il gol? Il mio lavoro, devo farmi trovare pronto. Il Milan gioca sempre forte con le grandi squadre, dobbiamo mantenere questo livello sempre“.

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

