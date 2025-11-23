Milan, parla Pulisic: “Il premio di MVP se lo merita Mike. Il Milan gioca sempre forte”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026

Christian Pulisic , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Il premio MVP se lo merita assolutamente Mike, io ho segnato un gol facile e lui ha fatto dieci parate forse. Il gol? Il mio lavoro, devo farmi trovare pronto. Il Milan gioca sempre forte con le grandi squadre, dobbiamo mantenere questo livello sempre“.