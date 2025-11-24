Derby Inter-Milan 0-1, Condò l'ha visto così

"Se il primo risultato può essere un caso e il secondo una coincidenza, il terzo definisce una regola. Il Milan lascia punti per strada con le piccole, ma è implacabile negli scontri diretti. Questo 1-0 all’Inter segue quello alla Roma e il 2-1 al Napoli (e lo 0-0 in casa della Juventus gli andò stretto). L’Inter viceversa domina e spesso devasta chi le sta sotto, ma nel «suo» campionato siamo al terzo k.o. su tre: Juve, Napoli e adesso il derby, ha esordito Condò nella sua disamina del match.