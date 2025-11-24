Pianeta Milan
Condò: “Milan implacabile negli scontri diretti. Allegri ha costruito un meccanismo che …”

Il giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato la vittoria (1-0) del Milan di Massimiliano Allegri nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu in un editoriale per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco la sua opinione sulla gara
Daniele Triolo Redattore 

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato la vittoria (1-0) del Milan di Massimiliano Allegri nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu, deciso da un gol di Christian Pulisic al 54' e valevole per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026, in un editoriale per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Derby Inter-Milan 0-1, Condò l'ha visto così

—  

"Se il primo risultato può essere un caso e il secondo una coincidenza, il terzo definisce una regola. Il Milan lascia punti per strada con le piccole, ma è implacabile negli scontri diretti. Questo 1-0 all’Inter segue quello alla Roma e il 2-1 al Napoli (e lo 0-0 in casa della Juventus gli andò stretto). L’Inter viceversa domina e spesso devasta chi le sta sotto, ma nel «suo» campionato siamo al terzo k.o. su tre: Juve, Napoli e adesso il derby, ha esordito Condò nella sua disamina del match.

"Il risultato di ieri è maturato sul prevedibile copione di un’Inter ambiziosa e un Milan umile. I due legni di Francesco Acerbi e Lautaro Martínez sommati al rigore parato dal portentoso Mike Maignan a Hakan Çalhanoğlu (e siamo alla seconda prodezza decisiva dopo quella anti-Paulo Dybala) ci dicono che gli episodi hanno recitato un ruolo enorme", ha scritto Condò sulle colonne del quotidiano generalista. Con una precisazione.

"Ma dal portiere ritrovato ai difensori accesi, dai tempi sospesi di Luka Modrić al coltellino svizzero Alexis Saelemaekers, alla puntualità in area di Pulisic, Allegri ha costruito un meccanismo che sa interpretare i momenti del match, e questa è una forma di sensibilità collettiva che porta lontano. Per ora al secondo posto con il Napoli, mentre la quarta sconfitta costa all’Inter l’aggancio del sempre più sicuro Bologna", ha infatti chiosato il giornalista sportivo.

