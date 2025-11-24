Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Inter-Milan 0-1, così Allegri nel post-partita del derby a 'TL'
—
"Testa subito alla Lazio? Assolutamente sì, altrimenti questo risultato è fine a sé stesso. Era importante fare un risultato positivo, meglio una vittoria che ci permette di restare tra le prime quattro. Da martedì penseremo subito alla Lazio. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo e arrivare a marzo in una buona posizione".