Sulla vittoria nel derby: "Sono tre punti importanti, ma la stagione è ancora lunga. Da martedì penseremo già alla prossima gara. Siamo una squadra unita. Il gol è arrivato anche perché ci siamo caricati tra di noi, c'era un'atmosfera diversa".
LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare individua il centravanti perfetto per Allegri. E dire che ce l'aveva già in pugno >>>
Sulla voglia di fare gol: "Ci provo, ho voglia di fare gol. Potevo fare meglio stasera, devo lavorare ancora tanto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA