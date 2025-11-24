Pianeta Milan
Bartesaghi dopo il derby Inter-Milan: “Mi sento importante. E ora ho voglia di fare gol”

Daniele Triolo Redattore 

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Inter-Milan 0-1, così Bartesaghi nel post-partita del derby a 'TL'

Sul suo momento: "Mi alleno con la testa serena. Non penso troppo per non avere troppi problemi per la testa. Credo vada bene così. Se mi sento importante? Si, mi sento un po' più importante rispetto ad inizio stagione grazie alla fiducia che mi viene data. I compagni di squadra mi aiutano tutti i giorni".

Sulla vittoria nel derby: "Sono tre punti importanti, ma la stagione è ancora lunga. Da martedì penseremo già alla prossima gara. Siamo una squadra unita. Il gol è arrivato anche perché ci siamo caricati tra di noi, c'era un'atmosfera diversa".

Sulla voglia di fare gol: "Ci provo, ho voglia di fare gol. Potevo fare meglio stasera, devo lavorare ancora tanto".

