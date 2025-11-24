Pianeta Milan
Thuram commenta il derby Inter-Milan: 'Abbiamo trovato un portiere straordinario'
Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Voglio parlare di quello che ha funzionato, abbiamo creato tante occasioni e trovato un portiere straordinario ma dobbiamo continuare cosi. Mi sento bene forse non avevo le gambe che volevo verso la fine adesso lavoreremo per giocare la partita di mercoledì. Dobbiamo ripartire da quello di buono fatto stasera aggiungere ciò che è mancato e andremo a Madrid".

 

