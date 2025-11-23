Inter-Milan 0-1, così Chivu nel post-partita del derby a 'Inter TV'

"Il calcio si gioca sui gol e non sulle occasioni. Abbiamo rispettato il nostro piano gioco, mettendo in campo maturità e determinazione, abbiamo sbagliato sotto porta e al primo errore sono ripartiti e sapevamo che questo era il loro modo per farci male. Purtroppo questo è il calcio, siamo rimasti in partita, abbiamo aumentato i giri del motore, sbagliato un rigore, dobbiamo prenderci le buone cose, cercare di migliorare perché il campionato è lungo. Che ci portiamo di buono a casa? Poco, la cosa bella è che tra 3 giorni giocheremo di nuovo, bisogna imparare a gestire le frustrazioni, mantenere la nostra qualità, stiamo lavorando e non dobbiamo demoralizzarci per aver perso una partita".