Chivu dopo il derby Inter-Milan: “Il calcio si gioca sui gol, non sulle occasioni. E loro …”

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Inter-Milan 0-1, così Chivu nel post-partita del derby a 'Inter TV'

"Il calcio si gioca sui gol e non sulle occasioni. Abbiamo rispettato il nostro piano gioco, mettendo in campo maturità e determinazione, abbiamo sbagliato sotto porta e al primo errore sono ripartiti e sapevamo che questo era il loro modo per farci male. Purtroppo questo è il calcio, siamo rimasti in partita, abbiamo aumentato i giri del motore, sbagliato un rigore, dobbiamo prenderci le buone cose, cercare di migliorare perché il campionato è lungo. Che ci portiamo di buono a casa? Poco, la cosa bella è che tra 3 giorni giocheremo di nuovo, bisogna imparare a gestire le frustrazioni, mantenere la nostra qualità, stiamo lavorando e non dobbiamo demoralizzarci per aver perso una partita".

"Credo per 15 minuti abbiamo avuto una buona prestazione poi abbiamo iniziato a subire le loro ripartenze e li abbiamo perso lucidità ed eravamo troppo frenetici. Una volta subito il gol ci abbiamo provato ma ci è mancata lucidità per trovare il passaggio giusto, il crosso giusto ma eravamo vogliosi di andare a riprendere una partita dove meritavamo di più. Manteniamo quello di buono fatto cercando di migliorare le prossime partite. Rotazioni? Abbiamo 4 attaccanti validi a disposizione, c'è chi è più esperto come Marcus e chi sta imparando e sta dando un contributo importante alla squadra".

