"Credo per 15 minuti abbiamo avuto una buona prestazione poi abbiamo iniziato a subire le loro ripartenze e li abbiamo perso lucidità ed eravamo troppo frenetici. Una volta subito il gol ci abbiamo provato ma ci è mancata lucidità per trovare il passaggio giusto, il crosso giusto ma eravamo vogliosi di andare a riprendere una partita dove meritavamo di più. Manteniamo quello di buono fatto cercando di migliorare le prossime partite. Rotazioni? Abbiamo 4 attaccanti validi a disposizione, c'è chi è più esperto come Marcus e chi sta imparando e sta dando un contributo importante alla squadra".
