Inter-Milan, Ambrosini: 'I rossoneri sanno soffrire. La sensazione è...'

Grazie ad una rete di Pulisic , il Milan ottiene tre punti fondamentali nel derby di Milano contro l'Inter. Il successo ha permesso ai rossoneri di andare a quota 25 punti in classifica al pari del Napoli e meno due dalla capolista Roma ferma a 27 punti. I rossoneri pur soffrendo hanno portato a casa una vittoria preziosa, ma adesso dovranno cercare continuità nei prossimi match.

Sul Milan:"Non è più un caso, squadra che sa soffrire, la sensazione che è sempre di essere pericoloso. Ha dato anima a squadra che non aveva. Il gol del Milan è stato favorito da un Sommer non perfetto. La stagione del Milan prende una piega se Pulisic e Leao riescono".