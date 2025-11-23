Inter-Milan, Ambrosini: 'I rossoneri sanno soffrire. La sensazione è...'

Grazie ad una rete di Pulisic, il Milan ottiene tre punti fondamentali nel derby di Milano contro l'Inter. Il successo ha permesso ai rossoneri di andare a quota 25 punti in classifica al pari del Napoli e meno due dalla capolista Roma ferma a 27 punti. I rossoneri pur soffrendo hanno portato a casa una vittoria preziosa, ma adesso dovranno cercare continuità nei prossimi match.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Inter-Milan, Ambrosini: “Questa vittoria non è più un caso. Il gol è stato favorito da…”
INTER-MILAN
Inter-Milan, Ambrosini: “Questa vittoria non è più un caso. Il gol è stato favorito da…”
Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha commentato il successo dei rossoneri nel derby contro l'Inter ottenuto grazie ad una rete di Pulisic nella ripresa: ecco le sue parole nel post partita
Inter-Milan, le parole di Ambrosini—
A parlare del successo dei rossoneri è stato l'ex Milan, Massimo Ambrosini. Ecco le sue parole rilasciate a DAZN.
LEGGI ANCHE: Pagelle Derby Inter-Milan 0-1: Maignan strepitoso!
Sul Milan:"Non è più un caso, squadra che sa soffrire, la sensazione che è sempre di essere pericoloso. Ha dato anima a squadra che non aveva. Il gol del Milan è stato favorito da un Sommer non perfetto. La stagione del Milan prende una piega se Pulisic e Leao riescono".
© RIPRODUZIONE RISERVATA