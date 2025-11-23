"È stato un gesto naturale, dopo la grandissima parata che ha fatto, in una partita del genere, con il risultato in bilico. Siamo una squadra coesa, unita".

"Sento la fiducia del mister, dello staff, di tutti i miei compagni. Siamo un gruppo troppo unito, l'atteggiamento è veramente diverso. I miei compagni mi aiutano sempre, anche se sono più giovane. Io aiuto loro, anche se sono più giovane. Dettagli che fanno la differenza".

"Mi ispiro a Theo, cerco di guardare qualche spezzone, partita che fa, anche in Arabia. È il mio giocatore preferito e continuo a guardarlo. In Italia dico Spinazzola, siamo simili. Gli obiettivi che ho? Li tengo personali".

"Sento che ho la piena fiducia di staff e compagni, siamo un bel gruppo. Papà non l'ho ancora sentito, mi sono goduto la festa in spogliatoio. Ora torno a casa con lui. Ma gli abbiamo fatto un bel regalo".

