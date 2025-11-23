Marchegiani: 'Maignan ha invitato Calhanoglu a tirare alla sua destra ...'

Sull'eroe della serata rossonera: "Maignan grande prestazione. Come successo tante volte quest'anno, si esalta negli scontri diretti. Sul rigore è stato straordinario, ma anche nel primo tempo con due interventi decisivi, una particolarmente difficile su Lautaro".
Sul gol di Pulisic: "Se Sommer ha colpe sul gol del Milan? Il tiro di Saelemaekers non era imprendibile e soprattutto non era un tiro forte. Non è né per posizione né per velocità del tiro particolarmente pericolosa. Lui decide di andarci con una mano sola, parte per deviarla, forse sarebbe stato meglio andarci con due mani per provare a bloccarla. Secondo me è scivolato ed è arrivato abbondante, non arriva come vuole con la punta delle dita per deviarla, quindi ci arriva con il polso. Scivola e va oltre quello che pensava".
LEGGI ANCHE: Pagelle Derby Inter-Milan 0-1: Maignan strepitoso!
Un dettaglio sul rigore parato da Magic Mike: "Se Maignan fa un gioco psicologico con Calhanoglu? Tantissimo. Si 'spiazza', mettendosi leggermente a sinistra, invitandolo a tirare dal lato opposto. Visivamente c'è più spazio a destra, ti invoglia a tirare lì. Poi fa un grande intervento".
© RIPRODUZIONE RISERVATA