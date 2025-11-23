Marchegiani: 'Maignan ha invitato Calhanoglu a tirare alla sua destra ...'

Pianeta Milan
INTER-MILAN

Marchegiani dopo la vittoria del Milan: “Maignan straordinario sul rigore. Ha fatto un gioco psicologico”

Il Milan di Massimiliano Allegri vince 1-0 contro i rivali storici dell'Inter, decide il gol di Christian Pulisic. Al termine del match, Luca Marchegiani parla della vittoria del diavolo nella stracittadina milanese, concentrandosi sui due portieri
Il Milan di Allegri torna alla vittoria e lo fa nel primo derby della Madonnina della stagione, battendo l'Inter 1-0. Nel primo tempo i nerazzurri dominano leggermente, colpendo due legni e vedendo Maignan protagonista in più interventi decisivi. Vanno sottolineati due episodi controversi a favore della squadra di Chivu: il contatto Lautaro-Gabbia e la tirata di capelli di Acerbi su Leao. Nella ripresa, il Diavolo sblocca con Pulisic su contropiede orchestrato da Fofana e Saelemaekers. Al 73' l'Inter fallisce un rigore con Calhanoglu, neutralizzato ancora da Maignan, che chiude la serata da protagonista, mentre nel finale i rossoneri resistono agli ultimi assalti avversari.

Le parole di Luca Marchegiani a 'Sky Calcio Club'

Al termine del match, al consueto 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa ha parlato l'ex portiere Luca Marchegiani. Ecco le sue parole sulla supersfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026 e sulle prestazioni di Maignan e Sommer.

Sull'eroe della serata rossonera: "Maignan grande prestazione. Come successo tante volte quest'anno, si esalta negli scontri diretti. Sul rigore è stato straordinario, ma anche nel primo tempo con due interventi decisivi, una particolarmente difficile su Lautaro".

Sul gol di Pulisic: "Se Sommer ha colpe sul gol del Milan? Il tiro di Saelemaekers non era imprendibile e soprattutto non era un tiro forte. Non è né per posizione né per velocità del tiro particolarmente pericolosa. Lui decide di andarci con una mano sola, parte per deviarla, forse sarebbe stato meglio andarci con due mani per provare a bloccarla. Secondo me è scivolato ed è arrivato abbondante, non arriva come vuole con la punta delle dita per deviarla, quindi ci arriva con il polso. Scivola e va oltre quello che pensava".

Un dettaglio sul rigore parato da Magic Mike: "Se Maignan fa un gioco psicologico con Calhanoglu? Tantissimo. Si 'spiazza', mettendosi leggermente a sinistra, invitandolo a tirare dal lato opposto. Visivamente c'è più spazio a destra, ti invoglia a tirare lì. Poi fa un grande intervento".

