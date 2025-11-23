Derby, Marelli: 'Lautaro Martinez col gomito alto, manca il giallo'

Il derby della Madonnina è cominciato da pochi minuti, ma c'è stato subito un episodio arbitrale da sottolineare. Al sesto minuto di gioco, c'è stato un duro contatto a centrocampo tra Lautaro Martínez e Matteo Gabbia che ha acceso le polemiche. Il difensore del Milan ha avuto la peggio, colpito al volto dal gomito dell'attaccante argentino, ma il direttore di gara ha comunque fischiato fallo a favore dell'Inter per l'intervento alto e scoordinato di Gabbia. L'episodio è stato poi esaminato da Luca Marelli, esperto arbitrale di 'DAZN' nei minuti in cui il difensore di Massimiliano Allegri veniva soccorso al centro del campo dopo il brutto colpo al volto.