Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Primo episodio del derby: secondo Marelli manca un cartellino giallo per Lautaro Martinez

INTER-MILAN

Primo episodio del derby: secondo Marelli manca un cartellino giallo per Lautaro Martinez

Derby, Marelli: 'Lautaro Martinez col gomito alto, manca il giallo'
Avvio di derby subito acceso da un episodio controverso: duro contatto tra Lautaro e Gabbia, con il milanista colpito al volto ma fallo fischiato all'Inter. Per Marelli (DAZN) mancava il giallo all’argentino per imprudenza
Redazione

Il derby della Madonnina è cominciato da pochi minuti, ma c'è stato subito un episodio arbitrale da sottolineare. Al sesto minuto di gioco, c'è stato un duro contatto a centrocampo tra Lautaro Martínez e Matteo Gabbia che ha acceso le polemiche. Il difensore del Milan ha avuto la peggio, colpito al volto dal gomito dell'attaccante argentino, ma il direttore di gara ha comunque fischiato fallo a favore dell'Inter per l'intervento alto e scoordinato di Gabbia. L'episodio è stato poi esaminato da Luca Marelli, esperto arbitrale di 'DAZN' nei minuti in cui il difensore di Massimiliano Allegri veniva soccorso al centro del campo dopo il brutto colpo al volto.

LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan di Serie A 0-0: la diretta della partita di 'San Siro' | LIVE News

Ecco le parole in diretta su 'DAZN' di Luca Marelli: "Entrata di entrambi i giocatori brutta. Gabbia non è stato sanzionato perché, entrato con la gamba alta, non colpisce l'avversario. Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza"

Leggi anche
Inter-Milan, Akanji: “Felice di giocare il derby dalla parte nerazzurra. Su Leao...
Inter-Milan, parla Marotta: “Il derby ha un fascino particolare. Scudetto?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA