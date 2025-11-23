+++ DERBY INTER-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
partite
Derby Inter-Milan di Serie A 0-0: grandissimo tiro di Pulisic | LIVE News
OCCASIONE MILAN!
Pulisic prende palla e prova il tiro a giro: fuori di poco
Ci prova Saelemaekers con una conclusione: niente da fare, fuori
Grandissima parata di Maignan su Lautaro Martinez, devia la palla in angolo
Grandissima occasione per l'Inter! Palo di Acerbi
Tentata occasione Bartesaghi; fuori
Bellissima chiusura di Tomori su Sucic in area
Gioco fermo: Gabbia a terra
Grandissima occasione per l'inter con Thuram: Maignan effettua una grandissima parata.
Tutto pronto a San Siro: inizia Inter-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. A disposizione: Josep Martínez, Calligaris, Alexiou, Bisseck, de Vrij, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zieliński, Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Sono in arrivo le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Stay tuned!
Le parole di Allegri nel pre partita
Milan, ecco quanto vale il derby con l'Inter!
La Curva Sud scalda già la voce: i cori fuori San Siro
L'impatto economico de ha il derby di Milano: i numeri
Le parole di Oscar Damiani sulla stracittadina di stasera
Le parole di Suso, ex rossonero, in vista del derby di stasera
Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan di questa sera. L'ex difensore rossonero Filippo Galli ha parlato anche di Rafael Leao
Milan, Biglia che rivelazione su Ibrahimovic. Le scelte di Allegri e il comunicato della Curva Sud in vista del derby. Le top news
Derby Inter-Milan, Fofana viaggia ancora verso una maglia da titolare nel centrocampo dei rossoneri. Servono risposte dal francese
Derby Inter-Milan, Bartesaghi dovrebbe essere la scelta dal primo minuto di Allegri per la fascia sinistra dei rossoneri. Prova del nove
Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del derby di questa sera tra Inter e Milan. Ecco il suo pensiero nell'editoriale
Dopo le notizie degli scorsi giorni in merito alla tifoseria organizzata, la Curva Sud del Milan ha annunciato le sue intenzioni per il derby
Nel derby di questa sera Allegri dovrà fare a meno di Athekame e Gimenez per infortunio: quando rientreranno i due giocatori del Milan?
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha ricordato cosa provava quando scendeva in campo nei derby contro l'Inter
Derby Inter-Milan, Pato e il ricordo di quella doppietta che deciso lo scudetto in favore del Diavolo. Quante somiglianze con questa sera
L'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi parla del derby tra Inter e Milan: ecco un estratto della sua intervista a la rosea
Dejan Savicevic ex fuoriclasse del Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando di Gimenez e dei ricordi dei derby
Derby Inter-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri un possibile dubbio che sarebbe stato sciolto. Ecco le possibili scelte
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Inter-Milan, 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA