partite

Derby Inter-Milan di Serie A 0-0: grandissimo tiro di Pulisic | LIVE News

Derby Inter-Milan: dove vederlo e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è il derby Inter-Milan, 12^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

23/11/2025 - 20:45
INTER
0-0
MILAN
43'
occasione

OCCASIONE MILAN!

Pulisic prende palla e prova il tiro a giro: fuori di poco

40'
occasione

Ci prova Saelemaekers con una conclusione: niente da fare, fuori 

47'

Grandissima parata di Maignan su Lautaro Martinez, devia la palla in angolo

30

Grandissima occasione per l'Inter! Palo di Acerbi

15'
occasione

Tentata occasione Bartesaghi; fuori

11'

Bellissima chiusura di Tomori su Sucic in area

4'

Gioco fermo: Gabbia a terra

3'
occasione

Grandissima occasione per l'inter con Thuram: Maignan effettua una grandissima parata.

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Inter-Milan!

Sono da poco ufficiali le formazioni del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri.

 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. A disposizione: Josep Martínez, Calligaris, Alexiou, Bisseck, de Vrij, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zieliński, Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Sono in arrivo le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Stay tuned! 

+++ DERBY INTER-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

INTER-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

Le parole di Allegri nel pre partita

LE TOP NEWS DI GIORNATA

Milan, ecco quanto vale il derby con l'Inter!

INTER-MILAN, I CORI DELLA CURVA SUD FUORI SAN SIRO

La Curva Sud scalda già la voce: i cori fuori San Siro

DERBY DI MILANO: L'IMPATTO ECONOMICO DELLA PARTITA

L'impatto economico de ha il derby di Milano: i numeri

INTER-MILAN, LE PAROLE DI DAMIANI 

Le parole di Oscar Damiani sulla stracittadina di stasera

DERBY INTER-MILAN, LE PAROLE DI SUSO

Le parole di Suso, ex rossonero, in vista del derby di stasera

DERBY INTER-MILAN, IL PARERE DI FILIPPO GALLI

Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan di questa sera. L'ex difensore rossonero Filippo Galli ha parlato anche di Rafael Leao

LE TOP NEWS DI OGGI

Milan, Biglia che rivelazione su Ibrahimovic. Le scelte di Allegri e il comunicato della Curva Sud in vista del derby. Le top news

DERBY INTER-MILAN, PROVA ANCHE PER FOFANA

Derby Inter-Milan, Fofana viaggia ancora verso una maglia da titolare nel centrocampo dei rossoneri. Servono risposte dal francese

DERBY INTER-MILAN, BARTESAGHI TITOLARE

Derby Inter-Milan, Bartesaghi dovrebbe essere la scelta dal primo minuto di Allegri per la fascia sinistra dei rossoneri. Prova del nove

DERBY INTER-MILAN, IL PARERE DI CALAMAI

Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del derby di questa sera tra Inter e Milan. Ecco il suo pensiero nell'editoriale

DERBY INTER-MILAN, LA DECISIONE DELLA CURVA SUD

Dopo le notizie degli scorsi giorni in merito alla tifoseria organizzata, la Curva Sud del Milan ha annunciato le sue intenzioni per il derby

DERBY INTER-MILAN, DUE ASSENTI PER ALLEGRI 

Nel derby di questa sera Allegri dovrà fare a meno di Athekame e Gimenez per infortunio: quando rientreranno i due giocatori del Milan?

DERBY INTER-MILAN I RICORDI DI AMBROSINI

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha ricordato cosa provava quando scendeva in campo nei derby contro l'Inter

DERBY INTER-MILAN E LE ANALOGIE CON LA PARTITA DI PATO

Derby Inter-Milan, Pato e il ricordo di quella doppietta che deciso lo scudetto in favore del Diavolo. Quante somiglianze con questa sera

DERBY INTER-MILAN, IL PARERE DI MATERAZZI

L'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi parla del derby tra Inter e Milan: ecco un estratto della sua intervista a la rosea

DERBY INTER-MILAN, IL PARERE DI SAVICEVIC 

Dejan Savicevic ex fuoriclasse del Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando di Gimenez e dei ricordi dei derby

DERBY INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Derby Inter-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri un possibile dubbio che sarebbe stato sciolto. Ecco le possibili scelte

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Inter-Milan, 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA