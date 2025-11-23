Infortunio Milan, Athekame rischia uno stop lungo. Speranze per Gimenez

Pato e quella storica doppietta nel derby con Allegri: c’è una similitudine con il Milan di questa sera
LEGGI ANCHE: Pato e quella storica doppietta nel derby con Allegri: c'è una similitudine con il Milan di questa sera>>>
Secondo la rosea l'attaccante messicano potrebbe rientrare in campo sabato contro la Lazio. Mentre il problema del terzino svizzero potrebbe essere più grave: Athekame, si legge, rischierebbe di saltare anche la Supercoppa Italiana (in programma il 18 dicembre prossimo). In attacco Allegri può contate sulla coppia Leao-Pulisic con Nkunku come alternativa dalla panchina. Sugli esterni, invece, sono solo tre i giocatori disponibili ovvero Saelemaekers, Bartesaghi ed Estupinan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA