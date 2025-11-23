Infortunio Milan, Athekame rischia uno stop lungo. Speranze per Gimenez

Pianeta Milan
Allegri doppio infortunio per il derby: quando rientrano Athekame e Gimenez? Le ultime novità

Nel derby di questa sera Allegri dovrà fare a meno di Athekame e Gimenez per infortunio: quando rientreranno i due giocatori del Milan? Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan recupera Rabiot per il derby di questa sera. Come raccontato ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il francese dovrebbe giocare titolare a centrocampo con Fofana e Modric a completare il reparto del Milan. Un ritorno importantissimo per il Diavolo in vista di una partita complicatissima come quella contro l'Inter.

Sempre in conferenza Allegri ha annunciato l'infortunio di Athekame al soleo e l'assenza di Gimenez per il problema alla caviglia. Quando potrebbero ritornare in campo i due giocatori? A fare il punto della situazione ci pensa 'La Gazzetta dello Sport'.

Secondo la rosea l'attaccante messicano potrebbe rientrare in campo sabato contro la Lazio. Mentre il problema del terzino svizzero potrebbe essere più grave: Athekame, si legge, rischierebbe di saltare anche la Supercoppa Italiana (in programma il 18 dicembre prossimo). In attacco Allegri può contate sulla coppia Leao-Pulisic con Nkunku come alternativa dalla panchina. Sugli esterni, invece, sono solo tre i giocatori disponibili ovvero Saelemaekers, Bartesaghi ed Estupinan.

