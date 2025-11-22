Derby Inter-Milan, Allegri: 'Rabiot gioca'. Annunciato un altro infortunio

Altri problemi di infortunio sempre al soleo per un altro giocatore del Milan: "Athekame domani non c'è, ha un problema al soleo dalla Nazionale", annuncia Allegri. Contro l'Inter non ci sarà neanche Gimenez: "Gimenez ha un problema alla caviglia. Gli altri stanno bene ed è un bene". Da capire quando l'esterno e l'attaccante torneranno a disposizione del Milan.