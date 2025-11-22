Derby Inter-Milan, Allegri: 'Rabiot gioca'. Annunciato un altro infortunio

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato del ritorno di Rabiot. Annunciato un altro infortunio in casa rossonera. Ecco chi
Uno dei punti di forza dell'inizio del campionato del Milan è stato il centrocampo formato da Rabiot, Modric e Fofana. Dopo l'infortunio del francese, i rossoneri hanno fatto molta più fatica in entrambe le fasi. Non è un caso visto che l'ex Marsiglia si è preso subito il posto da titolare diventando un perno della squadra di Massimiliano Allegri in pochissimo tempo.
Ritorno fondamentale per il Milan in vista del derby contro l'Inter, Allegri conferma in conferenza stampa: "Rabiot domani gioca". Spazio da titolare dopo il lungo stop per l'infortunio al soleo del polpaccio avuto con la Francia durante la sosta di ottobre.