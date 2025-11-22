Pianeta Milan
INTER-MILAN

Torna Rabiot, Allegri: “Nel derby gioca”. Poi annuncia un infortunio: “Problemi per …”

Derby Inter-Milan, Allegri: 'Rabiot gioca'. Annunciato un altro infortunio
Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato del ritorno di Rabiot. Annunciato un altro infortunio in casa rossonera. Ecco chi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Uno dei punti di forza dell'inizio del campionato del Milan è stato il centrocampo formato da Rabiot, Modric e Fofana. Dopo l'infortunio del francese, i rossoneri hanno fatto molta più fatica in entrambe le fasi. Non è un caso visto che l'ex Marsiglia si è preso subito il posto da titolare diventando un perno della squadra di Massimiliano Allegri in pochissimo tempo.

Ritorno fondamentale per il Milan in vista del derby contro l'Inter, Allegri conferma in conferenza stampa: "Rabiot domani gioca". Spazio da titolare dopo il lungo stop per l'infortunio al soleo del polpaccio avuto con la Francia durante la sosta di ottobre.

Altri problemi di infortunio sempre al soleo per un altro giocatore del Milan: "Athekame domani non c'è, ha un problema al soleo dalla Nazionale", annuncia Allegri. Contro l'Inter non ci sarà neanche Gimenez: "Gimenez ha un problema alla caviglia. Gli altri stanno bene ed è un bene". Da capire quando l'esterno e l'attaccante torneranno a disposizione del Milan.

