Allegri: “Inter? Con Chivu non è cambiato molto”. Ecco i punti di forza

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato dei punti di forza della squadra di Chivu. Ecco le sue parole
L'Inter arriva al derby in testa alla Serie A con la Roma. Per Allegri, insieme al Napoli, i nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto a fine stagione: "Oggi e domani mattina faremo gli ultimi allenamenti e metteremo a posto le ultime cose, speriamo di farlo bene". In conferenza stampa, l'allenatore rossonero ha parlato dei pregi della squadra di Chivu: "Hanno tiratori da fuori importanti, vicino all'area hanno fisicità. Dumfries non dovrebbe esserci, ma è uno che in area è importante per loro".
Allegri continua: "Quando hanno spazio sui contropiedi sono bravi per tecnica e velocità. Servirà una grande partita per creare i presupposti per vincere. Il calcio è bestiale, vedremo alla fine".