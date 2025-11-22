Allegri: “Inter? Con Chivu non è cambiato molto”. Ecco i punti di forza

Cosa è cambiato con Chivu al posto di Simone Inzaghi? "Come caratteristiche sono simili agli anni scorsi, l'ossatura è la stessa. Chivu sta facendo un ottimo lavoro. Per essere la prima esperienza in una grande, dopo solo 10 partite a Parma, sta facendo bene. Sono un gruppo compatto. La differenza con Inzaghi è poca. I giocatori sono più o meno gli stessi", conclude Allegri.