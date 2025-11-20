Il derby si avvicina: ecco le mosse di Chivu per battere il Milan di Allegri

Il derby della Madonnina si avvicina. Le luci a 'San Siro' si accenderanno domenica 23 novembre, alle ore 20:45 per una sfida che vale più di tre punti. Il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina dedica un articolo a Christian Chivu. Come ricorda il giornale, il tecnico nerazzurro non sarà un esordiente a tutti gli effetti, in quanto ha già assistito alla stracittadina dalla panchina, quando era l'allenatore delle Primavera dell'Inter, con cui ha totalizzato due vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte. Ma come ricorda la 'rosea', questo weekend sarà un'altra storia. Innanzitutto per il confronto con il navigato Massimiliano Allegri, che rispetto al giovane allenatore dell'Inter, vanta quasi 500 panchine in più. Ma sarà tutto diverso perché "il derby dei grandi è tensione ed emozione, aspettative e disillusioni, coraggio e paura".