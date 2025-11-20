Derby Inter-Milan, sfida in mediana tra Calhanoglu e Modric — Calhanoglu, che ha indossato la maglia del Milan per quattro stagioni (2017-2021) prima di trasferirsi in nerazzurro a parametro zero, ha vissuto un inizio di stagione piuttosto convulso. Ha flirtato per tutta l'estate con il Galatasaray, tanto da aver anche ricevuto accuse dal capitano Lautaro Martínez.

Sfumato il suo trasferimento a İstanbul e finite le vacanze, il numero 20 dell'Inter è tornato ad Appiano Gentile, ha chiarito con Lautaro e si è messo a disposizione di Chivu. Caricandosi l'Inter sulle spalle, in vetta alla classifica di Serie A (pari merito con la Roma) e di Champions League (pari merito con Bayern Monaco e Arsenal).

Autore già di 6 gol e 3 assist in 13 partite tra campionato (dove è attualmente capocannoniere con Riccardo Orsolini del Bologna) e Champions, Calhanoglu andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2027: sarà rinnovo con l'Inter o addio? Si vedrà. Intanto, il turco punta a migliorare il suo 'score' da nerazzurro contro il Milan: finora, 16 derby con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte e 3 gol realizzati.

Modric è invece al primo anno di Milan, si è integrato subito benissimo sia nella città di Milano, sia nella squadra rossonera. Un processo più veloce e più semplice di ogni più rosea aspettativa. Ha colpito tutti per rendimento, dedizione, entusiasmo e attaccamento alla maglia. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha rivelato come festeggi come un bambino, nello spogliatoio, dopo ogni vittoria rossonera.

Il croato in splendide condizioni fisiche a 40 anni — Se a 40 anni è arrivato a giocare ancora a questi livelli, Modric lo deve, per il 'Corriere della Sera', anche alla sua 'fissa' per la prevenzione infortuni, per la cura del fisico e per la corretta alimentazione. Deciderà lui, tra qualche mese, se estendere di un'ulteriore stagione il suo contratto con il Diavolo, magari per l'ultimo ballo in Champions con una squadra di gloria e blasone come il suo vecchio Real Madrid.

Intanto, però, la sfida a Calhanoglu nel derby. Modric, di stracittadine, tra Madrid e Londra (sponda Tottenham), ne ha giocati tantissimi. In riferimento a quelli disputati in Spagna, ben 42 gare contro l'Atlético Madrid, con 18 vittorie e 5 assist al suo attivo.