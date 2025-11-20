Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Per rinnovare Yildiz vuole una grande Juventus: ambizioni più che soldi”

Prima pagina Tuttosport: 'Per rinnovare Yildiz vuole una grande Juventus: ambizioni più che soldi'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Più che ai soldi, il fantasista turco, classe 2005, punta alle ambizioni: per firmare il nuovo accordo chiederebbe garanzie sul progetto tecnico, vuole una grande Juve.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 novembre 2025

In casa Torino parla Alberto Paleari, secondo portiere granata balzato agli onori delle cronache nelle ultime settimane per le sue prestazioni spettacolari tra i pali in sostituzione dell'infortunato Franco Israel. Intanto, per il rinnovo del contratto di Guillermo Maripán, l'aiuto economico per il Presidente Urbano Cairo arriva dal Premio FIFA di 2 milioni di euro incassato per la qualificazione ai Mondiali 2026 di 5 giocatori del Torino.

Mentre Curação si gode la sua qualificazione ai Mondiali, ricordando molto il percorso che fece Haiti nel 1974, oggi la Nazionale Italiana conoscerà la sua avversaria in semifinale playoff dopo il sorteggio: possibili rivali, Svezia, Romania, Macedonia del Nord o Irlanda del Nord. Chi si metterà sulla strada degli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso verso la kermesse iridata?

