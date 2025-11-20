In casa Torino parla Alberto Paleari, secondo portiere granata balzato agli onori delle cronache nelle ultime settimane per le sue prestazioni spettacolari tra i pali in sostituzione dell'infortunato Franco Israel. Intanto, per il rinnovo del contratto di Guillermo Maripán, l'aiuto economico per il Presidente Urbano Cairo arriva dal Premio FIFA di 2 milioni di euro incassato per la qualificazione ai Mondiali 2026 di 5 giocatori del Torino.
Mentre Curação si gode la sua qualificazione ai Mondiali, ricordando molto il percorso che fece Haiti nel 1974, oggi la Nazionale Italiana conoscerà la sua avversaria in semifinale playoff dopo il sorteggio: possibili rivali, Svezia, Romania, Macedonia del Nord o Irlanda del Nord. Chi si metterà sulla strada degli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso verso la kermesse iridata?
© RIPRODUZIONE RISERVATA