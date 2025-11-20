La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica alle ore 20:45 a 'San Siro' e delle mosse che i due allenatori avrebbero in mente per vincere la stracittadina.