Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chivu, Allegri e le mosse per spaccare il derby”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica alle ore 20:45 a 'San Siro' e delle mosse che i due allenatori avrebbero in mente per vincere la stracittadina.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 novembre 2025

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Kenan Yıldız, gioiello turco classe 2005, con il club di Corso Galileo Ferraris. Per il 'Director of Football Strategy' della 'Vecchia Signora', trattative in corso anche perché Yıldız vuole continuare il suo percorso nella Juve.

In alto, sotto la testata, il sorteggio per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, in agenda per oggi alle ore 13:30. In semifinale, la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso può pescare una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.

