Milan, Tare: Scudetto? Siamo sulla buona strada. Su Modric e Ibra...'

Sull'obiettivo:"Sarei un bugiardo a dire 'Non voglio vincere lo scudetto'. Per vincerlo penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature. Abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23, siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Se siamo in linea? Dobbiamo essere umili".

Sul primo derby di Milano:"Conosco bene quello di Roma, sono curioso di vivere quello di Milano. Poi non l’ho mai nascosto, tifo Milan fin da bambino, mi ero innamorato di Van Basten, sono cresciuto con i grandi campioni di questa squadra e ora vivo il sogno di essere rossonero per lavoro e di pensare al mio primo derby a San Siro. Queste sono partite che non si giocano, ma si vincono. Non sarà fondamentale, ma importante perché se vinci la credibilità del progetto aumenta".

Sul momento attuale: "Mi aspettavo di essere a questo livello, l'arrivo di Rabiot e Nkunku quando il mercato stava per finire ha aggiunto ciò che poteva mancarci. La classifica è molto corta, ogni settimana cambia punto di vista. È fondamentale l'equilibrio, noi dobbiamo essere consapevoli che la priorità è tornare in Champions. In questo momento è importante vincere per non perdere la classifica che conta; verso marzo si capirà se possiamo davvero lottare per vincere qualcosa di importante. Sono contento perchè si è creata un'empatia molto grande con tutte le persone che lavorano a Milanello, ma anche giocatori e staff".

Su Ibrahimovic e Allegri:"A stare con Zlatan di diverti sempre. Con Allegri ci sentiamo parecchio, abbiamo un bellissimo rapporto quotidiano anche in campo, è una persona profonda e vive con emozione".

Su Modric: "Luka ha una personalità atipica, vederlo festeggiare nello spogliatoio come un bambino di 10 anni dopo le vittorie è la cosa più bella del mondo".

Sul calciomercato di gennaio:"Do una risposta politica: non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo toccato punti di vista, senza andare però in profondità, saremo molto attenti a qualsiasi opportunità che riterremo giusta per aiutarci".

Sui giocatori:"Giocare all'Olimpico o a San Siro non è da tutti, è fondamentale scegliere giocatori che hanno voglia di sbagliare, perchè se riprovano vuol dire che possono giocare in queste squadre, il carattere è fondamentale".