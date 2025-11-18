Pianeta Milan
Milan, Tare: 'Obiettivi? Ho questo desiderio, per lo scudetto dico che...'
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, non ha nascosto il desiderio di vincere lo scudetto e altri trofei da dirigente del club rossonero: ecco le sue parole rilasciate a margine del Social Football Summit
Dopo una vita alla Lazio tra giocatore e dirigente Igli Tare è diventato da questa estate l nuovo direttore sportivo del Milan, squadra, a detta delle sue parole, che tifava sin da bambino. Lo stesso dirigente ha parlato degli obiettivi immediati e futuri a cui aspira da dirigente del club rossonero. Ecco le sue parole, rilasciate a margine del Social Football Summit, che quest'anno si tiene presso l'Allianz Stadium di Torino, riportate da Gianlucadimarzio.com.

Milan, Tare sugli obiettivi stagionali dei rossoneri

"Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. Per vincerlo penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature, e il progetto tanto radicale, abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23. Siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Siamo in linea? Dobbiamo essere umili. A stare con Ibrahimovic ti diverti sempre”.

