Piatek: “Mi manca San Siro. Milan? Gli auguro di vincere lo scudetto, è un grande club”

Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan nella stagione 2019-2020 e che ora gioca in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri
Alessia Scataglini
Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan nella stagione 2019-2020 e che ora gioca in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SkySport. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole sul percorso del Milan, dicendo che ancora lo segue. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Piatek

"Se seguo ancora la Serie A e le mie ex squadre? Sì, guardo il Genoa, il Milan e anche la Fiorentina. Il Milan sta facendo belle cose e penso possa continuare così. Il Genoa deve fare di più. Sono un grande tifoso di queste due squadre e auguro il meglio a entrambe.

Un messaggio ai tifosi del Milan: " Mi manca tanto l’atmosfera di San Siro. Gli auguro di vincere lo scudetto, il Milan è un grande club e merita di vincere

Sulla sua esperienza al Milan:  "I primi mesi sono stati molto positivi. Avevamo un allenatore con un’idea di calcio e mi sono trovato bene con il suo sistema di gioco. L’anno dopo è cambiato l’allenatore e anche la dirigenza, io ero molto giovane, mi avevano comprato per tanti soldi e avevo tanta pressione nella testa e nei piedi… non era facile. Quando ripenso a quella esperienza penso che possa fare meglio"

